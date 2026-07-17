'Temos que ter mais vontade de ganhar do que medo de perder', afirma Rodri

A dois dias da final da Copa do Mundo contra a Argentina, o capitão da seleção espanhola, Rodri, explicou a mentalidade com que a equipe deve encarar a partida: "Temos que ter mais vontade de ganhar do que medo de perder".

O meia espanhol concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (17) em Manhattan, no coração de Nova York.

- Ciclo vencedor -

"Viemos de um processo gradual de crescimento, vimos a equipe amadurecer ao longo dos últimos anos. Eu disse isso lá atrás, esta geração daria o que falar. Trilhamos o caminho rumo às maiores conquistas que um jogador de futebol pode alcançar: a Liga das Nações, a Eurocopa e, agora, a final da Copa do Mundo. Estamos felizes, mas nossa ambição vai muito além. No domingo, temos um desafio para tornar esta geração inesquecível".

- Ponto fraco da Espanha? -

"Não vou contar, senão eles vão saber. Como qualquer time, temos pontos fortes e fracos, mas posso dizer que somos muito completos, muito difíceis de bater. Controlamos bem ambas as áreas e o meio-campo. Temos pontos fracos, sim, mas vou guardá-los para mim".

- Levantar a Copa -

"O principal objetivo era estar onde estamos. Viemos aqui para vencer, tínhamos certeza de que podíamos. Vamos enfrentar o adversário mais difícil, é o teste perfeito para ver se somos capazes de levantar a Copa. Eu disse aos jogadores que temos que ter mais vontade de ganhar do que medo de perder".

- Desafio de encarar Lionel Messi -

"Não é preciso explicar o que Messi é como jogador e o que ele representa para a Argentina. Para mim, é claramente o melhor de todos os tempos. Ele levou sua equipe à conquista da Copa do Mundo e agora à final, mas acho que [a seleção argentina] é muito mais do que Messi. É muito completa, com um nível de jogo altíssimo. Acho que somos as duas equipes que jogam melhor coletivamente".

- Segunda final da Argentina -

"O mérito envolvido... Isso demonstra um processo de crescimento pelo qual eles passaram. Eles são a equipe mais em forma dos últimos anos, muito mérito para a Argentina. Estamos tentando mostrar ao mundo que podemos ser a melhor equipe".

- Gols nos minutos finais da Argentina -

"Isso demonstra claramente uma personalidade muito competitiva. Saber como superar situações adversas é algo que levamos em consideração. Tentaremos atacá-los de todas as maneiras possíveis. Temos que entrar no jogo, ser ambiciosos e sermos nós mesmos durante toda a partida".

- Papel no vestiário -

"Sempre há algo a melhorar no grupo. Agora tenho que ser capitão, o que representa mais um passo no meu papel de liderança, que precisei assumir pela minha posição. Aprendi com os capitães anteriores, existe uma certa complexidade, os companheiros olham para você. Esse é o passo que tive que dar. Acho que somos uma equipe muito madura".

- Como será a final? -

"Não existe um jogo definido para uma equipe, são momentos das partidas, o que entendemos que deve ser feito. Vocês não viram a mesma Espanha em todos os jogos. No domingo, vai ser diferente, um jogo brigado, mais físico, e acho que o que nos diferencia é a adaptação aos momentos do jogo".

- Meio-campo -

"Acredito fortemente na importância do meio-campo, o futebol de uma equipe gira em torno dele. Eles têm um ótimo meio-campo, e nós também. Não acho que será decisivo, mas quem assumir o controle terá mais chances".

- Provocações e jogo psicológico -

"É mais um aspecto do jogo. Gosto de pensar que é uma seleção que se dedica ao máximo e está seguindo outro caminho, se as coisas estão indo para esse lado, simplesmente ignore e não caia em provocações".

- Campeões de 2010 -

"Já passou muito tempo, o futebol mudou, mas podemos assumir a mentalidade de fazer algo que então parecia impossível para o nosso país. Eles estavam com essa determinação, seria isso que eu levaria daquela geração, o que é positivo".

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