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Guarda Revolucionária afirma que dois petroleiros explodiram após colidirem com minas em Ormuz

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AFP
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Repórter
17/07/2026 19:46

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A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou neste sábado (18, data local) que dois navios petroleiros "explodiram e pegaram fogo" enquanto atravessavam uma área minada ao sul do Estreito de Ormuz.

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"Dois navios petroleiros, que tentavam atravessar o campo minado ao sul do Estreito de Ormuz por meio de artimanhas conduzidas por agências de inteligência dos Estados Unidos, explodiram e incendiaram-se", afirmou a Guarda Revolucionária em um comunicado reproduzido no Telegram pela agência oficial Irna, sem informar a nacionalidade das embarcações nem se houve vítimas.

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bur/roc/am/cr/am

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