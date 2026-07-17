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Peru reduz cultivos de coca pelo terceiro ano consecutivo

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Repórter
17/07/2026 18:46

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O Peru, segundo maior produtor mundial de cocaína, reduziu seus cultivos de coca pelo terceiro ano consecutivo, com uma queda de 5,8% em 12 meses, segundo um relatório apresentado nesta sexta-feira (17) pela estatal Comissão Nacional para o Desenvolvimento e a Vida sem Drogas (Devida).

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A área total de cultivo foi de 84.546 hectares, frente a 89.755 em 2024, segundo o documento. "É uma notícia muito importante para o Peru, mas não é triunfalista. Estamos pedindo que nossas metas tenham que ser mais altas", disse o presidente da Devida, Hugo Begazo.

Os cultivos dessa planta, que também tem usos tradicionais, tiveram um pico histórico em 2022, com mais de 95 mil hectares.

Segundo o relatório, a queda consecutiva das plantações entre 2022 e 2025 representa 94 toneladas de cocaína que deixaram de ser produzidas, o que equivale a 378 milhões de doses.

Juntamente com Colômbia e Bolívia, o Peru está entre os maiores produtores mundiais de cocaína, segundo a ONU. Autoridades peruanas estimam que o país produza cerca de 400 toneladas dessa droga anualmente.

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cm/gta/cjc/lb/am

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