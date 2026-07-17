Antonelli domina treinos livres do GP da Bélgica de F1

Após um decepcionante 16º lugar devido a um problema aerodinâmico e a uma punição na corrida anterior, na Grã-Bretanha, o piloto italiano Kimi Antonelli, líder do Mundial de Fórmula 1, reagiu e foi o mais rápido nos primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Bélgica, nesta sexta-feira (17), em Spa-Francorchamps.

Antonelli foi o único a andar abaixo da casa dos 1 minuto e 46 segundos (1:45.944) no circuito mais longo da temporada (7,004 km).

O jovem piloto da Mercedes superou os tempos do britânico Lando Norris (McLaren) em quase dois décimos de segundo e do holandês Max Verstappen (Red Bull) em quatro décimos.

O quarto lugar ficou com o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, equipe que venceu dois dos últimos três GPs (Hamilton em Montmeló, Charles Leclerc em Silverstone) e busca acabar com o domínio da Mercedes nesta temporada.

No entanto, a tradicional escuderia italiana teve um desempenho discreto no primeiro dia com carros na pista em Spa.

Na primeira sessão de treinos livres, a Ferrari viu seus pilotos terminarem na segunda e terceira posições - atrás de Verstappen. Na segunda, que serviu como referência para o dia, Hamilton marcou o quarto tempo, enquanto Leclerc foi apenas em 11º.

A segunda sessão foi interrompida por alguns minutos devido a duas bandeiras vermelhas: a primeira, após brita ser lançada na pista quando um carro fez uma curva de forma muito aberta; e a segunda, após uma saída de pista do francês Pierre Gasly, que danificou a asa traseira de sua Alpine.

Outro dado curioso da sessão foi a ampla diferença entre companheiros de equipe: Antonelli terminou mais de 1,2 segundo à frente do britânico George Russell (8º), enquanto Norris foi sete décimos mais rápido que o australiano Oscar Piastri (6º).

O francês Isack Hadjar (Red Bull) foi o quinto mais rápido, mais sabe que vai largar em último na corrida de domingo porque precisa cumprir uma penalização devido a uma troca de motor.

Norris também terá que largar mais atrás na corrida, pois foi punido com a perda de dez posições no grid após a instalação de uma quarta bateria em seu carro, excedendo o limite máximo de três permitido por temporada.

O grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 será definido no sábado, durante a sessão de classificação, a partir das 11h (horário de Brasília). Horas antes, os pilotos irão à pista para a terceira e última sessão de treinos livres.

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