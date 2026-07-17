Terremoto sacode México e América Central, sem relatos de vítimas

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul do México e partes da América Central nesta sexta-feira (17), causando pânico em localidades próximas ao epicentro, embora nenhuma vítima tenha sido relatada até o momento, segundo as autoridades.

O tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador, informaram jornalistas da AFP.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) emitiu um alerta de tsunami. A Marinha mexicana também aconselhou as pessoas a se manterem afastadas das praias.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto ocorreu pouco antes das 9h00, horário local (12h00 no horário de Brasília), com epicentro a 48 km da localidade de Aquiles Serdán, na fronteira entre México e Guatemala.

O serviço sismológico mexicano registrou mais de 30 réplicas com magnitudes de até 6,8.

- Aulas e expedientes cancelados -

Em Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas, houve cenas de pânico nos poucos prédios altos da cidade.

"A sensação lá em cima é horrível", disse à AFP Araceli Sánchez, funcionária pública que estava em um prédio de 15 andares. "Algumas pessoas estavam chorando", acrescentou, com a voz trêmula, após descer as escadas de emergência.

O governo de Chiapas cancelou o expediente de trabalho.

Na Cidade da Guatemala, a intensidade do terremoto levou à evacuação de vários prédios e ao cancelamento das aulas em localidades fronteiriças.

"Não se empurrem. Por favor, mantenham a calma!", instruiu uma mulher por um alto-falante a dezenas de funcionários que eram retirados do Instituto de Previdência Social.

- Danos materiais menores -

As autoridades dos países afetados não relataram vítimas em suas avaliações e inspeções iniciais. Apenas o governo do estado de Chiapas relatou pequenos danos materiais a instalações do governo em dois municípios.

"Autoridades dos três níveis de governo realizam visitas às áreas afetadas para avaliar possíveis danos estruturais e coordenar medidas preventivas", afirmou a presidente, Claudia Sheinbaum, no X.

No entanto, tanto a Marinha mexicana quanto a Defesa Civil de Chiapas alertaram para a possibilidade de elevação do nível do mar superior a um metro como resultado do terremoto, que atingiu a costa do Pacífico.

"A população é aconselhada a ficar longe das praias", disse o secretário da Marinha, Raymundo Morales, na coletiva de imprensa da presidente.

A Cidade do México, abalada por fortes terremotos em 1985 e 2017, fica a mais de 800 km do epicentro, mas há relatos nas redes sociais de pessoas que afirmam tê-lo sentido lá.

Alguns prédios altos foram evacuados por precaução.

O México e a América Central estão localizados em placas tectônicas diferentes, cujos movimentos tornam a região uma das mais sísmicas do mundo.

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