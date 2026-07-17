Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe da ONU condena ataques contra alvos civis no Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/07/2026 15:02

compartilhe

SIGA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, classificou nesta sexta-feira (17) como "inaceitáveis" os ataques contra infraestruturas civis no Oriente Médio, depois que o Irã acusou os Estados Unidos de bombardear suas redes de transporte e telecomunicações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O secretário-geral continua profundamente preocupado com a escalada militar entre o Irã e os Estados Unidos", declarou seu porta-voz, Farhan Haq, a jornalistas.

Guterres "está particularmente preocupado com os ataques contra infraestruturas civis no Irã e em toda a região. Esses ataques são inaceitáveis", acrescentou Haq.

Os Estados Unidos não confirmaram as acusações iranianas de que teriam atacado alvos civis.

No Kuwait, uma usina de energia elétrica e uma instalação de dessalinização de água foram atingidas por um ataque iraniano, segundo o emirado.

As Forças Armadas da Jordânia, do Bahrein e do Catar também informaram sobre ataques aéreos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bjt/pel/ev/jm/cr/lm/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay