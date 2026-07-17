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Morre a atriz irlandesa Brenda Fricker, vencedora do Oscar em 1990

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AFP
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Repórter
17/07/2026 13:50

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A atriz irlandesa Brenda Fricker, vencedora do Oscar em 1990 por seu papel em "Meu Pé Esquerdo" e também conhecida por sua atuação no segundo filme da franquia "Esqueceram de Mim", morreu, informou seu representante nesta sexta-feira (17).

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"É com profunda tristeza que comunico que a querida atriz Brenda Fricker morreu em Dublin, aos 81 anos", afirmou seu agente em um comunicado enviado à AFP, no qual mencionou "problemas de saúde".

Brenda Fricker iniciou a carreira na televisão e ganhou notoriedade em meados da década de 1980 por interpretar a enfermeira Megan Roach na série "Casualty".

Sua atuação em "Meu Pé Esquerdo" rendeu a ela o Oscar de melhor atriz coadjuvante, tornando-a a primeira irlandesa a conquistar o prêmio. O filme conta a história de um homem que nasceu com paralisia cerebral.

A atriz também marcou o grande público com "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York", sucesso mundial no qual interpretou a mulher das pombas do Central Park, que faz amizade com Kevin, personagem vivido por Macaulay Culkin.

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, declarou estar "profundamente entristecido" com a morte da atriz.

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adm/alm/psr/jvb/lm/aa

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