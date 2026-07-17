Ao menos oito mortos e mais de 30 desaparecidos em deslizamento de terra na China

Um deslizamento de terra no sudoeste da China deixou ao menos oito mortos e 34 desaparecidos nesta sexta-feira (17), informaram as autoridades locais.

O deslizamento ocorreu às 9h10 no horário local (22h10 de quinta-feira (16) no horário de Brasília) no condado de Pengshui, no município de Chongqing.

Mais de 800 socorristas foram mobilizados na área, segundo a televisão estatal CCTV.

O responsável pelo condado, Ren Xujiang, informou em uma coletiva de imprensa que 18 pessoas foram resgatadas com vida, mas oito delas morreram posteriormente.

Imagens divulgadas pela CCTV mostravam uma enorme massa de terra e pedras que soterrou parte de uma rua com casas e comércios ao pé de uma montanha. Outros vídeos registraram moradores fugindo em meio a uma densa nuvem de poeira.

Um funcionário local explicou que a região se caracteriza por um relevo íngreme e instável, advertindo que ainda há rochas com risco de deslizamento.

O governo destinou 50 milhões de yuanes (cerca de 37,5 milhões de reais) para financiar os trabalhos de resgate e prestar assistência aos afetados, informaram o Ministério das Finanças e o Ministério de Gestão de Emergências.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu que as causas do desastre sejam esclarecidas o quanto antes e determinou a realização de inspeções para identificar e eliminar outros riscos geológicos.

O desastre ocorre menos de duas semanas após outro deslizamento de terra na província noroeste de Gansu, que deixou 21 mortos e 12 desaparecidos.

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