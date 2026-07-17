Meia húngaro Dominik Szoboszlai renova com o Liverpool

O meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai, cujo contrato com o Liverpool ia até 2028, estendeu seu vínculo com o clube, anunciou a diretoria dos 'Reds' nesta sexta-feira (17).

Embora a duração do novo contrato não tenha sido divulgada, a imprensa britânica informa que a renovação selou um acordo por mais cinco anos, até 2031.

O anúncio põe fim aos rumores sobre uma eventual saída do jogador, que chegou a Anfield em 2023 e tem sido um dos pilares da equipe, que na próxima temporada será comandada pelo técnico espanhol Andoni Iraola.

"Mal posso esperar para ir de novo, e de novo, e de novo. Há sempre mais por vir. Creio que posso fazer ainda melhor. Acho que é por isso que estou aqui, porque isso me motiva desde que sou um garoto: a sensação de que nunca é suficiente. E continuo pensando o mesmo agora", afirmou Szoboszlai, citado em comunicado do Liverpool.

"Quando assinei, disse que queria ganhar tudo. Isso não mudou em nenhum momento. Eu continuei o mesmo: quero ganhar tudo o que for possível neste país, e também a Liga dos Campeões", acrescentou.

Vindo do RB Leipzig em 2023, o meia de 26 anos garantiu imediatamente seu lugar no meio-campo, conquistando a Copa da Liga Inglesa em 2024, sob o comando de Jürgen Klopp, e o Campeonato Inglês em 2025, com o holandês Arne Slot como técnico.

Em uma temporada 2025/2026 de altos e baixos para o Liverpool, Szoboszlai foi um dos jogadores mais consistentes, com 13 gols e 12 assistências em 53 jogos, o que o tornou o primeiro meio-campista da equipe a atingir dois dígitos em ambas as estatísticas desde Steven Gerrard na temporada 2013/2014.

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