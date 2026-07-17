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Mais de 1.000 afetados por provável contaminação da água na Macedônia do Norte

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AFP
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Repórter
17/07/2026 12:10

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Mais de mil pessoas receberam atendimento médico por vômitos, diarreia e dores abdominais na Macedônia do Norte, segundo um hospital local, após água de um rio potencialmente contaminado ter sido bombeada para abastecer a rede de água potável. 

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Embora o hospital na cidade de Gostivar, cerca de 50 quilômetros a sudoeste da capital Skopje, não tenha confirmado uma causa direta, indicou ter tratado um grande número de pessoas com sintomas de intoxicação nos últimos quatro dias. 

A polícia investiga a causa exata da possível intoxicação e acredita que a empresa municipal de distribuição de água possa ter tentado captar água de um rio. 

"Essa atividade provavelmente foi realizada para aumentar a pressão na rede devido à escassez, o que ameaça diretamente a saúde dos moradores de Gostivar", afirmou a polícia em um comunicado. 

As autoridades proibiram temporariamente o consumo de água da torneira, enquanto o hospital aumentou seu quadro de funcionários. 

O Ministério do Interior declarou que está trabalhando para "esclarecer completamente o caso devido às suspeitas de crime envolvendo a contaminação da água potável". 

Amostras de água da rede estão sendo analisadas e os resultados são esperados em 48 horas.

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dd/al/bg/mab/aa

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