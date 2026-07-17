Duas ex-líderes internacionais denunciam colonização e alertam sobre o futuro dos Territórios Palestinos

Duas representantes do grupo The Elders, uma organização internacional fundada por Nelson Mandela, alertaram nesta sexta-feira (17) para o potencial "desaparecimento" dos Territórios Palestinos e pediram o fim da "impunidade" de Israel.

Mary Robinson, ex-presidente da Irlanda, e Helen Clark, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, visitaram Israel, os Territórios Palestinos, a Jordânia e o Líbano.

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, elas afirmam que o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, busca "fazer a Palestina desaparecer física, econômica, cultural e politicamente".

"Se tivéssemos que resumir a principal mensagem que emerge dos testemunhos da sociedade civil, tanto na Cisjordânia quanto aqui, sobre o que ela espera, seria a responsabilização e o fim da impunidade", explicou Clark durante uma conversa com jornalistas na quinta-feira em Jerusalém.

"Tenho vergonha de que a União Europeia não tenha adotado uma posição mais firme", acrescentou Robinson, instando Bruxelas a suspender o capítulo comercial do seu acordo de associação com Israel e a proibir o comércio com os assentamentos, que são ilegais segundo o direito internacional.

Ambas as mulheres afirmaram ter observado uma deterioração acentuada da situação na Cisjordânia ocupada, três anos após a sua última visita.

Robinson, por sua vez, enfatizou que a violência dos colonos se tornou "sistêmica".

Se a colonização continuar, "a Palestina desaparecerá diante de nossos olhos", declararam.

Desde o início da guerra em Gaza, em 2023, a ONU tem relatado regularmente um aumento acentuado da violência atribuída aos colonos, enquanto vários ministros israelenses defendem a anexação total ou parcial da Cisjordânia.

Segundo a ONG anti-assentamentos Paz Agora, desde que assumiu o poder, o governo Netanyahu aprovou a criação de 102 assentamentos na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, onde vivem cerca de 500 mil colonos israelenses e três milhões de palestinos.

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