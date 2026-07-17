Sucessor de Starmer, Burnham quer 'devolver esperança' aos britânicos

Andy Burnham, ex-prefeito da Grande Manchester, que sucederá Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido na segunda-feira, se comprometeu a "devolver a esperança" aos britânicos, em um discurso proferido após sua nomeação como novo líder do Partido Trabalhista.

"Estamos unidos e colocamos a força que emana desta unidade a serviço das pessoas e dos territórios que há muito tempo esperam que a política os devolva a esperança, e isso é o que vamos fazer, todos juntos. Vamos devolver-lhes a esperança", disse Burnham, de 56 anos, em seu discurso.

O trabalhista, que foi prefeito da Grande Manchester entre 2017 e 2026, foi nomeado nesta sexta-feira (17) como novo líder de seu partido em uma conferência extraordinária. Ele era o único candidato e sucederá Starmer na segunda-feira, após o então premiê ter renunciado há quase um mês.

Burnham chega ao cargo ao qual tentou concorrer antes, em duas tentativas mal-sucedidas, em 2010 e 2015. Sétimo premiê britânico em uma década, ele tentará reconquistar um eleitorado trabalhista decepcionado.

"Adotemos uma abordagem voltada para resolver problemas em vez de uma centrada em ganhar pontos. Tenhamos a coragem de solucionar as grandes questões que a política deixou de lado", declarou.

O trabalho de Burnham, da ala esquerda do partido, parece complicado depois que o trabalhismo, de volta ao poder com Starmer em julho de 2024, não conseguiu conquistar a população. O partido anti-imigração Reform UK, por sua vez, lidera as pesquisas de intenção de voto.

- "Faremos melhor" -

Em seu discurso, Burnham afirmou que as quatro últimas décadas "não têm sido boas com os lugares que deram origem ao nosso partido nem com as comunidades das zonas rurais e costeiras de todo o Reino Unido. Por isso, hoje prometemos a vocês que faremos melhor".

"Se quisermos uma economia e um país que funcionem para todas as pessoas e todos os territórios, precisamos de um novo rumo, diferente do que seguimos durante os últimos 40 anos", acrescentou.

Starmer anunciou sua renúncia em 22 de junho, após péssimos resultados nas pesquisas e a dura derrota sofrida pelo Partido Trabalhista nas eleições regionais e municipais de maio.

Sua popularidade foi devastada devido a uma série de escândalos e à estagnação da economia, que levaram vários membros de seu partido a pedirem sua renúncia.

Apelidado de "rei do norte" por seu trabalho muito elogiado na Grande Manchester, Burnham venceu três vezes as eleições nesta área metropolitana e tentará reconquistar eleitores decepcionados. Em maio, ele anunciou à BBC que quer levar para todo o país o que foi "obtido na Grande Manchester".

Com apoio contundente de 379 dos 403 membros do grupo parlamentar trabalhista, em uma Câmara de 650 eleitos, ninguém conseguiu competir com Burnham como nova aposta do trabalhismo - era necessário reunir 81 indicações para desafiá-lo.

O ex-prefeito da Grande Manchester venceu, em 19 de junho, uma eleição legislativa suplementar que lhe permitiu ocupar uma cadeira no Parlamento, condição necessária para iniciar a disputa pela liderança de seu partido.

- Descentralização -

Burnham começou a delinear suas prioridades para o governo, prometendo, em particular, um amplo processo de descentralização para impulsionar o crescimento econômico.

O trabalhista sustenta que o modelo britânico é excessivamente centralizado e que as autoridades locais deveriam controlar setores como transporte, habitação, formação profissional e desenvolvimento econômico.

Neste sentido, uma de suas principais conquistas na Grande Manchester foi a ampliação do transporte público a preços acessíveis.

Entre seus objetivos, também estavam a construção de moradias e a melhoria do sistema público de saúde, obtendo grandes avanços em ambos os casos.

Mas agora será mais difícil. Ele deverá enfrentar os mesmos desafios que prejudicaram Starmer, com uma economia estagnada e altos custos de financiamento para o governo, assim como a chegada irregular de migrantes em pequenas embarcações pelo Canal da Mancha, um fenômeno que impulsionou o apoio ao Reform UK.

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