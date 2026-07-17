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Bahrein, Kuwait e Catar afirmam ter sido alvos de ataques iranianos

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/07/2026 09:44

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Bahrein, Kuwait e Catar afirmaram, nesta sexta-feira (17), terem sido alvos de ataques iranianos, um dos quais atingiu uma usina elétrica no Kuwait, após a sexta noite consecutiva de bombardeios dos Estados Unidos contra o Irã. 

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O Exército do Kuwait relatou "ataques com drones e mísseis" durante a noite, atribuídos ao Irã. Mais tarde, o Ministério da Eletricidade do Kuwait anunciou que uma usina de geração de energia e dessalinização de água havia sido atingida. 

Horas antes, o Exército iraniano afirmou ter atacado no Kuwait, usando drones Arash, instalações de "mobilização das forças americanas e de apoio logístico ao exército" dos Estados Unidos, em retaliação aos bombardeios dos EUA contra a República Islâmica. 

No Bahrein, o Irã afirmou ter atacado com drones helicópteros e aviões de reconhecimento do Exército dos EUA estacionados na base de Sakhir, em resposta aos ataques dos EUA às "infraestruturas urbanas" iranianas, segundo um comunicado transmitido pela televisão estatal. 

O Catar, que atua como mediador nas negociações com os Estados Unidos juntamente com o Paquistão, e abriga a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, também foi alvo de um ataque iraniano.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em um comunicado ter atacado "a base aérea americana em Al Udeid, no Catar, para punir o agressor e o Exército americano".

Mais tarde, o Ministério do Interior do Catar informou que uma criança ficou ferida por destroços após o ataque ter sido interceptado. 

Os Estados Unidos alegaram ter bombardeado "alvos militares iranianos" durante a madrugada de quinta para sexta-feira, mas Teerã acusa Washington de ter atacado infraestruturas civis.

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bur-saa/tq/mab/pc/aa/jc

Tópicos relacionados:

bahrein catar eua guerra ira kuwait

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