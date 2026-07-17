Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Andy Burnham é nomeado novo líder trabalhista para suceder Starmer como primeiro-ministro britânico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/07/2026 08:34

compartilhe

SIGA

Andy Burnham, ex-prefeito da Grande Manchester de 2017 a 2026, foi nomeado novo líder do Partido Trabalhista britânico nesta sexta-feira (17), antes de suceder Keir Starmer como primeiro-ministro na segunda-feira, anunciou o partido em uma conferência extraordinária.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Sem nenhum outro candidato elegível nomeado, é, portanto, uma honra declarar que o líder devidamente eleito do Partido Trabalhista é Andy Burnham", anunciou a ministra do Interior, Shabana Mahmood, presidente do comitê executivo do partido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

psr/avl/aa

Tópicos relacionados:

gb governo politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay