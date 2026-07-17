Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Incêndio devasta mais de 12.000 hectares no nordeste da Espanha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/07/2026 06:58

compartilhe

SIGA

O incêndio florestal perto de Zaragoza, no nordeste da Espanha, já devastou mais de 12.000 hectares e o risco de propagação "continua sendo muito alto", informou nesta sexta-feira (17) o governo da região de Aragão. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A noite foi muito complexa, muito difícil. Neste momento, estimamos que a área queimada esteja acima de 12.000 hectares", declarou aos jornalistas o responsável pela pasta de Interior do governo aragonês, Roberto Bermúdez de Castro. 

Esse incêndio gerou alerta na Espanha, ainda marcada pelo violento sinistro florestal da semana passada na província de Almería, na região sul da Andaluzia, que tirou 13 vidas e destruiu 7.000 hectares. 

Na linha de frente das mudanças climáticas na Europa, a Espanha tem enfrentado, nos últimos anos, ondas de calor cada vez mais longas e frequentes, com temperaturas acima dos 40 ºC, que criam condições perfeitas para incêndios florestais. 

No incêndio declarado na quarta-feira no município de Orés, uma zona pouco povoada de Aragão onde cinco pequenas comunidades foram evacuadas, os bombeiros combateram as chamas durante toda a noite de quinta para sexta, mas "o fogo continua muito ativo", alertou o governo de Aragão em comunicado. 

"O risco de propagação continua sendo muito alto" e a prioridade é "seguir garantindo a proteção de todos os núcleos habitados", afirmou Bermúdez de Castro. O incêndio não deixou vítimas. 

Mais de 450 bombeiros, apoiados por 300 militares e cerca de 30 meios aéreos que despejaram água sobre as chamas, seguem combatendo o fogo nesta sexta-feira. 

Em 2025, mais de 393.000 hectares foram devastados pelo fogo na Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), o número mais alto da história recente. 

Neste ano até agora, já são 72.488 hectares queimados no país, de acordo com o EFFIS.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

du/mig/avl/jc

Tópicos relacionados:

meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay