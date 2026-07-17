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Vinte crianças e um adulto morrem em um acidente de ônibus escolar em Uganda

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Repórter
17/07/2026 06:46

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Vinte alunos de uma escola de ensino fundamental e um adulto morreram em um acidente de ônibus quando retornavam de um passeio escolar no leste de Uganda, anunciou a polícia nesta sexta-feira (17). 

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Os acidentes com ônibus ou caminhões nas estradas desse país do leste da África são frequentes devido à falta de manutenção. 

O ônibus do Colégio King David Junior, da capital Kampala, voltava de um passeio escolar às Cataratas de Sipi, no distrito de Kapchorwa, quando saiu da pista, segundo as investigações preliminares da polícia. 

"Ao que tudo indica, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da estrada, bateu em uma grande pedra e capotou", explicou a polícia na rede social X. 

"O acidente tirou a vida de um homem adulto e de 20 alunos, enquanto três homens e vários menores ficaram feridos", acrescentou. 

Várias pessoas, incluindo menores, foram hospitalizadas, detalhou a fonte. 

A polícia compartilhou uma imagem do ônibus capotado em que se podem ver os estragos. Acidentes fatais com ônibus são relativamente frequentes em Uganda.

Em outubro, dois desses veículos colidiram em uma rodovia principal, deixando pelo menos 46 mortos. 

Segundo um relatório de 2024, houve 4.434 colisões fatais e 5.144 mortes naquele ano.

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bur-ayv/jcp/lrb/erl/arm/jc

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