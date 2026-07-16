Trump acusa China de 'maior comprometimento de dados eleitorais da História'

O presidente Donald Trump acusou nesta quinta-feira a China de comprometer dados eleitorais dos Estados Unidos, e disse que vai desclassificar informações da inteligência sobre "vulnerabilidades impactantes" do sistema, escalando suas acusações de fraude generalizada envolvendo sua derrota nas eleições de 2020.

"Ao longo de vários anos, a partir do ciclo eleitoral de 2020, a China realizou o que se considera o maior comprometimento de dados eleitorais da História, o que resultou na aquisição ilícita por aquele país de 220 milhões de arquivos de eleitores americanos", afirmou Trump, em pronunciamento na Casa Branca.

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