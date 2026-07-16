Acidente em estrada do Peru deixa ao menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram e cinco ficaram feridas, nesta quinta-feira (16), após a queda de um veículo de um precipício nos arredores do distrito de San Juan, na região de Cajamarca, norte do Peru, informaram as autoridades à AFP.

"Temos registrado 14 pessoas mortas e cinco feridas após a queda de uma van em um abismo", disse Ricardo Chilón, responsável pela imagem institucional da prefeitura de San Juan, localizada a mais de 800 km da capital Lima.

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