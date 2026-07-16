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Trump pede cassação de licenças de emissoras que se recusaram a transmitir seu discurso

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AFP
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Repórter
16/07/2026 22:52

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (16) que sejam cassadas as licenças de transmissão das emissoras que se recusaram a transmitir ao vivo seu discurso em horário nobre sobre fraude eleitoral, insinuando, sem qualquer fundamento, que elas estariam envolvidas em tentativas de manipular as eleições.

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“Eles e outros na mídia fazem parte de uma conspiração. Uma fraude como essa deveria significar a revogação de suas licenças. Eles usam nossas ondas públicas, avaliadas em bilhões de dólares, absolutamente de graça. Não pagam nada”, disse, mencionando nominalmente a ABC e a NBC.

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jz/mvl/ic

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