Xi vai apresentar em conferência visão da China sobre IA

O presidente Xi Jinping vai apresentar nesta sexta-feira (17) a visão da China sobre o desenvolvimento e a regulamentação da inteligência artificial (IA), em uma conferência que vai mostrar a tecnologia de ponta que poderá competir em breve com a dos Estados Unidos.

Os modelos chineses de IA ganham espaço frente às ofertas mais poderosas do Ocidente, enquanto atraem usuários de todo o mundo por seu custo mais baixo. Mas a forma de regular esse setor, que vive seu auge, tornou-se um tema-chave, à medida que crescem as preocupações com o uso da IA em combates militares ou com seu possível uso malicioso por hackers ou terroristas.

Xi fará um discurso na Conferência Mundial de Inteligência Artificial, em Xangai, e sua primeira participação nesse evento ressalta a importância estratégica que Pequim atribui à IA.

"Os Estados Unidos têm uma vantagem clara em chips avançados, infraestrutura de informática e no desenvolvimento de modelos que exigem um investimento maior de capital", destacou Poe Zhao, fundador da publicação de análise Hello China Tech. "A China é seu concorrente mais próximo e completo."

O evento vai reunir durante quatro dias mais de mil empresas de tecnologia do país, juntamente com funcionários, pesquisadores e outras figuras da indústria. Cerca de 3 mil produtos serão apresentados, desde sistemas de semicondutores para a computação com IA até um smartphone capaz de executar aplicativos de forma autônoma sob demanda.

Todos os olhares, no entanto, vão estar voltados para a visão de Xi sobre como o mundo deveria lidar com o potencial impacto da IA na segurança cibernética e nos conflitos, bem como no emprego e na economia mundial.

Líderes como o secretário-geral da ONU, António Guterres; o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet; e seu colega tailandês, Anutin Charnvirakul, devem participar do evento.

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