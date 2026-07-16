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Ataques russos em Odessa, na Ucrânia, matam duas pessoas

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AFP
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Repórter
16/07/2026 20:04

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Um ataque russo contra a cidade ucraniana de Odessa, às margens do Mar Negro, atingiu um edifício residencial e causou a morte de duas pessoas, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (17).

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O vice-prefeito de Odessa, Oleksandr Filatov, confirmou no local dos fatos as mortes e o impacto do míssil. Outros funcionários indicaram que oito pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas.

Eles acrescentaram que houve danos em prédios residenciais, uma instalação religiosa, uma escola infantil, veículos e outras infraestruturas civis.

Mais de quatro anos após a invasão russa da Ucrânia, os ataques de ambos os lados vêm se intensificando há vários meses, provocando um número crescente de vítimas civis. Segundo a ONU, junho foi o mês mais letal para civis na Ucrânia desde abril de 2022.

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bur-ach/ad/cjc/ic/am

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