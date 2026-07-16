Antetokounmpo chega a Miami com Messi como fonte de inspiração

Giannis Antetokounmpo foi apresentado nesta quinta-feira (16) como o novo superastro do Miami Heat, da NBA, e imediatamente reconheceu Lionel Messi, o atual ícone esportivo da cidade da Flórida, como um "modelo" de grandeza.

"Messi pode entrar para a história como um dos maiores atletas de todos os tempos", disse Antetokounmpo, um dia após assistir à vitória de virada da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, em Atlanta.

"Fiquei pensando na trajetória dele", disse o ala-pivô grego, refletindo sobre o caminho de Messi do Barcelona para o Paris Saint-Germain e, em 2023, para o Inter Miami, da MLS, uma mudança que alguns acreditavam sinalizar sua saída do futebol de elite.

Em vez disso, aos 39 anos, o craque argentino levou sua seleção à segunda final consecutiva de Mundiais, onde enfrentará a Espanha no domingo.

"Ele pode acabar com duas vitórias em finais de Copa do Mundo", observou Antetokounmpo.

"Quando você vê isso, se sente inspirado. Você certamente se inspira a cuidar do seu corpo, a continuar fazendo a coisa certa pelo seu time", afirmou o ex-jogador do Milwaukee Bucks que, aos 31 anos, buscará o segundo título de campeão de sua carreira em Miami.

O astro grego, duas vezes eleito MVP (Jogador Mais Valioso), ficou particularmente impressionado com um momento durante a vitória da Argentina na quarta-feira, quando Messi foi empurrado e caiu no chão.

"Deu para ver como todos os seus companheiros de equipe correram para ajudá-lo", relembrou. "Você precisa conquistar isso. O respeito que ele impõe aos companheiros, isso é algo que se conquista... Espero poder fazer algo assim na minha carreira".

"É difícil. Você precisa ser disciplinado. Precisa ser dedicado à sua profissão. Mas é assim que funciona. E, se quiser seguir esse caminho, você segue. Se não, você vai para casa", resumiu.

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