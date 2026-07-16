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Ataques dos EUA atingem aeroporto, pontes e estação de trem do Irã

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Repórter
16/07/2026 19:16

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Bombardeios noturnos dos Estados Unidos, que deixaram vítimas fatais, atingiram um aeroporto, uma estação ferroviária na cidade portuária de Bandar Abbas e duas pontes no sul do Irã, próximo ao Estreito de Ormuz, informaram nesta sexta-feira (17, data local) veículos da imprensa estatal iraniana.

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O Exército dos Estados Unidos havia anunciado uma nova série de ataques contra o Irã na quinta-feira, marcando a sexta noite consecutiva de bombardeios.

"Foram ouvidas três explosões nas proximidades do aeroporto, e pelo menos um projétil do inimigo americano atingiu o aeroporto de Iranshahr", no sudeste do país, informou a emissora estatal Irib em seu canal no Telegram.

"Há poucos minutos, a estação ferroviária de Bandar Abbas foi atacada pelo inimigo americano. Segundo esse relatório, dois iranianos ficaram feridos no ataque", informou a agência de notícias Mehr em seu canal no Telegram.

Um relatório oficial informou que também ocorreram ataques aéreos contra duas pontes na província de Hormozgã e citou a agência Irna, segundo a qual duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas.

As hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã foram retomadas em 7 de julho, após ataques contra embarcações no Golfo atribuídos à República Islâmica.

Os bombardeios realizados desde então não têm precedentes desde o cessar-fogo de abril e comprometem os esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito de maneira duradoura.

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bur-myl/ev/liu/ad/am

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