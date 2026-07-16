SpaceX prepara primeiro teste do Starship desde estreia em Wall Street

A SpaceX prevê o lançamento de teste de seu potente foguete Starship nesta quinta-feira (16), o primeiro desde que a empresa abriu capital na bolsa no mês passado.

O foguete está programado para decolar das instalações Starbase da companhia, no sul do Texas, em uma janela de 90 minutos que começa às 17h45 locais (19h45 no horário de Brasília). Será o 13º voo da Starship.

Condições meteorológicas desfavoráveis ou problemas técnicos podem causar atrasos no teste.

Os objetivos do voo serão semelhantes aos da viagem em grande parte bem-sucedida de maio, na qual estreou a última versão da Starship, modelo de terceira geração. Esse teste buscava essencialmente demonstrar os novos projetos em voo.

No entanto, houve alguns contratempos, entre eles problemas nos motores do propulsor Super Heavy que forçaram um impacto no Golfo do México em vez de um retorno de precisão.

A empresa afirmou que "foram realizadas várias modificações no hardware e no software para resolver os problemas observados no voo anterior".

Desta vez, a SpaceX pretende realizar sem contratempos o lançamento, a ascensão, a separação de estágios, a queima de retorno e a queima de pouso do propulsor em alto-mar.

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