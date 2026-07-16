Semicondutores puxam baixa em Wall Street

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (16), pressionada por uma nova queda do setor de semicondutores, diante do retorno das preocupações com a rentabilidade dos investimentos em inteligência artificial (IA).

O Dow Jones caiu 0,20%, o Nasdaq retrocedeu 1,47% e o S&P 500 fechou em baixa de 0,51%.

"Os bons resultados trimestrais da TSMC não conseguem reavivar o entusiasmo das fabricantes de chips. Os mercados continuam preocupados com as valorizações e perspectivas de distribuição de dividendos", apontou José Torres, da Interactive Brokers.

A maior fabricante mundial de semicondutores anunciou um aumento em 12 meses de 77% em seu lucro líquido no segundo trimestre, mais do que o esperado pelos analistas. O grupo taiwanês também prevê um crescimento de 40% em seu faturamento no conjunto do ano e um novo investimento de US$ 100 bilhões em fábricas nos Estados Unidos.

"A pergunta que todos se fazem é se haverá um retorno do investimento", ressaltou Paul Meeks, da Freedom Capital Markets. "O mercado é dominado pelo setor de tecnologia, que é influenciado por aqueles que investem em infraestrutura de IA", disse Meeks, ao explicar que as dúvidas são suficientes para afetar o conjunto do mercado americano.

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