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ATP Finals seguirá em Turim em 2027

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Repórter
16/07/2026 18:52

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A ATP e a Federação Internacional de Tênis (ITF) anunciaram nesta quinta-feira (16) que Turim, na Itália, continuará sediando o torneio masculino de encerramento da temporada, que reúne os oito melhores jogadores do ano, pelo menos até o final de 2027. 

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A cidade piemontesa sedia o evento desde 2021, e a edição de 2026, marcada para o período de 15 a 22 de novembro na Inalpi Arena, já estava confirmada. 

Um tenista já garantiu sua vaga nesse torneio: o italiano número 1 do mundo, Jannik Sinner, que no domingo se sagrou campeão em Wimbledon e venceu as duas últimas edições do ATP Finals jogando em casa.

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ah/bm/dr/cl/aam

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