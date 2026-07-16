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Ataques dos EUA no Irã atingem pontes e um aeroporto

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Repórter
16/07/2026 18:40

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Bombardeios aéreos dos Estados Unidos atingiram, na noite de quinta para sexta-feira (17, data local), um aeroporto e duas pontes localizados no sul do Irã, próximo ao Estreito de Ormuz, informaram veículos da imprensa estatal iraniana.

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A emissora estatal Irib informou que "ao menos um projétil do inimigo americano" atingiu o aeroporto de Iranshahr, no sudeste do Irã.

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bur-myl/ev/liu/ad/am

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