Presidente de Israel defende normalização das relações com Arábia Saudita

O presidente de Israel, Isaac Herzog, defendeu um acordo de paz entre seu país e a Arábia Saudita, em uma rara entrevista exibida nesta quinta-feira (16) pela emissora saudita Al Arabiya.

Embora vários países árabes tenham normalizado suas relações com Israel por meio dos Acordos de Abraão, assinados em 2020 sob o patrocínio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Arábia Saudita ainda não deu esse passo.

"A paz entre Israel e a Arábia Saudita é o meu sonho. Tenho o maior respeito pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman", declarou Herzog à emissora estatal, referindo-se ao líder de fato do reino.

"O que mais desejamos em Israel é ver uma aproximação entre os dois países", acrescentou durante a entrevista, realizada em Jerusalém.

A função do presidente de Israel é, em grande parte, protocolar. O primeiro-ministro, atualmente Benjamin Netanyahu, concentra a maior parte do poder executivo.

Em 2023, a Arábia Saudita havia iniciado conversas preliminares com vistas à normalização das relações com Israel. No entanto, retirou-se das negociações após o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista armado Hamas contra Israel, em outubro daquele ano.

Desde então, mais de 73 mil palestinos morreram em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

Apesar das pressões do governo Trump para que a Arábia Saudita normalize suas relações com Israel, autoridades sauditas reiteraram que não reconhecerão Israel sem que haja um processo que conduza à criação de um Estado palestino independente — uma perspectiva rejeitada pelo Parlamento israelense e pelo governo de Benjamin Netanyahu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-csp/tq/anb/ad/am