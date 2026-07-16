LeBron James mantém NBA em suspense sobre seu futuro time
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LeBron James manteve os fãs e toda a NBA na expectativa durante uma aparição no Fanatics Fest, em Nova York, nesta quinta-feira (16), sem revelar o mistério sobre qual será sua próxima equipe.
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James, que acaba de encerrar sua passagem pelo Los Angeles Lakers, compareceu ao popular evento para fãs de esportes para gravar um episódio de seu podcast, 'Mind the Game', com a participação de Tyrese Haliburton.
A estrela do Indiana Pacers foi muito aplaudida ao abrir o programa perguntando a James se ele tinha alguma decisão a anunciar.
"Acabamos de conversar sobre isso nos bastidores", respondeu o ala. "Tudo bem, tudo bem, vou deixar para lá", cedeu Haliburton.
O futuro do maior cestinha da história da NBA tem sido alvo de intensas especulações desde que ele anunciou sua saída de Los Angeles em junho, após oito temporadas e a conquista de um título em 2020.
Entre os destinos mais citados está o Cleveland Cavaliers, time de sua cidade natal, que ele conduziu ao título em 2016, depois de conquistar seus dois primeiros anéis de campeão pelo Miami Heat.
Também é cogitado um retorno a Miami, onde ele se juntaria ao recém-contratado Giannis Antetokounmpo, assim como uma ida para o Philadelphia 76ers para formar um 'supertime' ao lado de Joel Embiid, Jaylen Brown e Tyrese Maxey.
Se ele permanecer na Conferência Oeste, poderá se juntar ao Golden State Warriors e jogar ao lado de seu grande amigo Stephen Curry, ou formar parceria com o jovem talento do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards.
"Ouvi os Warriors, ouvi o Philly", disse James em resposta à pergunta de um torcedor. "Vamos ver o que acontece".
Em sua conversa com Haliburton, James falou sobre sua paixão por continuar competindo aos 41 anos e suas opiniões sobre como será o cenário da NBA na próxima temporada.
"Acho que a Conferência Leste será muito empolgante", disse LeBron, em comentários que alguns podem interpretar como pistas sobre sua decisão. "Eu diria que esta é a primeira vez em muito tempo que, às vésperas de uma pré-temporada, se fala um pouco mais sobre a Conferência Leste do que sobre a do Oeste".
James também falou com carinho sobre os Lakers, descrevendo sua passagem pela equipe como "uma jornada incrível".
"Estou ansioso para ver o que vem a seguir", acrescentou. "Vai ser divertido, onde quer que eu vá."
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