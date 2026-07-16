Mídia estatal do Irã reporta novos ataques e explosões no sul do país

A mídia estatal do Irã reportou novas explosões e ataques americanos em diferentes partes do sul do país na noite desta quinta-feira (16), em meio a uma retomada das hostilidades entre Washington e Teerã.

A TV estatal reportou duas explosões na cidade de Bushehr — onde fica a única usina nuclear civil do Irã -, que atribuiu ao "inimigo americano", assim como uma série de explosões não atribuídas na cidade costeira de Bandar Abbas.

A agência oficial de notícias Irna também noticiou "ataques do inimigo americano em áreas ao redor de Ahvaz", onde moradores aterrorizados disseram à AFP ter ouvido intensos bombardeios pela segunda noite consecutiva.

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