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EUA realiza nova série de ataques contra o Irã

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/07/2026 16:04

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As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã pela quinta noite consecutiva nesta quinta-feira (16), informou o Exército americano.

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Os ataques, que começaram às 15h no horário de Brasília, foram realizados para "degradar ainda mais as capacidades militares iranianas", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelo Oriente Médio, em uma publicação na rede social X.

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wd/sst/ad/jm/lm

Tópicos relacionados:

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