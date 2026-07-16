EUA realiza nova série de ataques contra o Irã
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As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã pela quinta noite consecutiva nesta quinta-feira (16), informou o Exército americano.
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Os ataques, que começaram às 15h no horário de Brasília, foram realizados para "degradar ainda mais as capacidades militares iranianas", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelo Oriente Médio, em uma publicação na rede social X.
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