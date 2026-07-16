Bairro turístico da Cidade do México entra na mira da propaganda do narcotráfico

Em um vídeo, homens armados, encapuzados e vestidos com roupas militares prometem "limpar" de criminosos Xochimilco, bairro turístico no sul da Cidade do México que, até agora, permanecia à margem das disputas sangrentas entre cartéis.

O vídeo circula nas redes sociais e em veículos de imprensa locais. A dúzia de homens usa coletes com a sigla CJNG, do poderoso Cartel Jalisco Nova Geração, que mantém uma presença limitada na capital mexicana há alguns anos.

O serviço de verificação digital da AFP descartou que o vídeo tenha sido gerado por inteligência artificial, mas sua origem continua difícil de confirmar. As imagens começaram a circular em maio e, desde então, sua divulgação se multiplicou.

O líder do grupo lê um comunicado em um celular. Ele carrega um fuzil russo AK-47. Seus companheiros também portam armas longas.

O homem afirma que o cartel chegou a Xochimilco e às áreas vizinhas para combater supostos criminosos. Também acusa seus rivais, os cartéis do distrito vizinho de Tláhuac e do bairro central de Tepito, de praticarem extorsão em nome do CJNG.

Esse tipo de propaganda é uma prática antiga dos cartéis. Antes das redes sociais, eles espalhavam rumores sobre sua chegada ou distribuíam panfletos prometendo que sua presença traria alívio para comunidades afetadas pela criminalidade.

Trata-se de uma situação incomum na Cidade do México, que conseguiu permanecer relativamente distante das violentas disputas entre organizações criminosas.

A AFP perguntou à Procuradoria e à polícia da capital se existe alguma investigação sobre o caso, mas não recebeu resposta.

- Antecedentes -

Os cartéis Unión Tepito e Tláhuac são as principais organizações criminosas da capital. Geralmente aliados a grupos maiores para controlar a venda de drogas nas ruas, eles ampliaram suas atividades para extorsão, roubo e sequestro.

O CJNG ganhou destaque nos últimos anos ao realizar um ataque armado espetacular e sem precedentes contra Omar García Harfuch, então chefe da polícia da capital e atualmente secretário federal de Segurança. O atentado ocorreu em junho de 2020 em uma área turística. Harfuch ficou ferido, e dois de seus seguranças e uma pedestre morreram.

Em 2024, as autoridades da Cidade do México realizaram pelo menos duas operações em Xochimilco que terminaram com a prisão de 15 integrantes do CJNG, organização que sofreu um duro golpe após a morte, em fevereiro, de seu líder, Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes.

Xochimilco, conhecido como a "Veneza mexicana", atrai visitantes mexicanos e estrangeiros que percorrem seus canais a bordo das coloridas trajineras.

A AFP visitou um mercado muito popular por seu artesanato e sua gastronomia. A maioria das pessoas afirmou desconhecer o vídeo e garantiu nunca ter sido incomodada por criminosos. Um guia turístico declarou que a região é fortemente monitorada.

Dois moradores, que pediram anonimato, afirmaram que o vídeo, ou ao menos um muito semelhante, circulou anos atrás e voltou a ganhar visibilidade agora.

Um deles observou que o vídeo menciona uma base de táxis "que já não existe".

Eles indicaram, no entanto, que há presença de grupos criminosos em uma área florestal próxima ao bairro. Veículos locais, citando autoridades, registraram diversos relatos de extração ilegal de madeira controlada por cartéis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sem/jt/acc/nn/lm/am