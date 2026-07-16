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Fumaça de incêndios florestais no Canadá afeta os EUA

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Fanny ALARCON com Maggy DONALDSON em New York
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Fanny ALARCON com Maggy DONALDSON em New York
Repórter
16/07/2026 14:52

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A fumaça dos incêndios florestais que atingiram a província canadense de Ontário se espalhou nesta quinta-feira (16) em direção ao nordeste dos Estados Unidos e a Nova York, expondo milhões de pessoas a uma qualidade do ar muito prejudicial.

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Um dia após imagens de um amarelo apocalíptico em Toronto, no Canadá, agora os mais afetados são os estados americanos perto da fronteira, incluindo Minnesota, Wisconsin, Michigan e Illinois.

Na manhã desta quinta-feira, o monitor da empresa IQAir indicava Detroit, Toronto, Minneapolis e Chicago como as cidades mais poluídas do mundo.

Um névoa difusa cobriu Nova York, onde os meteorologistas esperam um patamar considerado "perigoso para a saúde" devido às partículas finas provenientes dos incêndios. As autoridades incentivam os moradores a passar o mínimo de tempo possível ao ar livre.

Estas condições podem persistir pelo menos até sexta-feira, alertaram as autoridades do estado de Michigan, situado ao sul de Ontário.

Segundo dados recentes, há mais de 130 incêndios ativos no noroeste desta província canadense, dos quais pelo menos 60 estão fora de controle. 

As autoridades de Ontário solicitaram ajuda adicional ao governo federal, sobretudo apoio aéreo para evacuar comunidades remotas. 

Os incêndios florestais no Canadá devastaram 1,9 milhão de hectares este ano, menos que no ano recorde de 2023, e que em 2025, de acordo com as estatísticas oficiais mais recentes.

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fa-mdo/ube/ad/nn/yr/aa

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