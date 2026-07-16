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Novos bombardeios dos EUA perto do Estreito de Ormuz, segundo mídia iraniana

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AFP
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Repórter
16/07/2026 14:28

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Vários ataques americanos atingiram setores próximos do Estreito de Ormuz, indicaram nesta quinta-feira (16) autoridades locais citadas por veículos de comunicação iranianos, em meio à retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã. 

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A ilha iraniana de Qeshm foi atingida no início da noite em diversas ocasiões "por mísseis americanos", disse o governo da província de Hormozgan, citado pela agência iraniana Fars, informação também compartilhada pela agência Tasnim. 

Além disso, a região de Bandar Abbas, na costa iraniana do estreito, foi alvo de uma "agressão aérea do inimigo americano", segundo a televisão estatal. 

Segundo as autoridades locais citadas pela televisão, os ataques não causaram vítimas.

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bur-mdh/tq/an/pc/mab/aa

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