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EUA designa cartel de Juárez e Los Viagras do México como organizações terroristas

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AFP
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Repórter
16/07/2026 14:16

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Os Estados Unidos designaram o cartel de Juárez e o grupo Los Viagras, ambos no México, como organizações terroristas estrangeiras, anunciou nesta quinta-feira (16) o Departamento de Estado. 

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Esta designação se soma às seis que Washington promulgou no ano passado contra cartéis e organizações do crime organizado no México. 

A designação como organização terrorista permite mais margem de manobra para as forças de segurança dos EUA, no contexto de uma grande ofensiva contra o crime organizado na América Latina e no Caribe.

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jz/nn/aa

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