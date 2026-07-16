EUA designa cartel de Juárez e Los Viagras do México como organizações terroristas
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Os Estados Unidos designaram o cartel de Juárez e o grupo Los Viagras, ambos no México, como organizações terroristas estrangeiras, anunciou nesta quinta-feira (16) o Departamento de Estado.
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Esta designação se soma às seis que Washington promulgou no ano passado contra cartéis e organizações do crime organizado no México.
A designação como organização terrorista permite mais margem de manobra para as forças de segurança dos EUA, no contexto de uma grande ofensiva contra o crime organizado na América Latina e no Caribe.
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