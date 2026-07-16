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Milei considera 'válido e lícito' o uso da faixa sobre Malvinas

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Repórter
16/07/2026 14:04

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O presidente da Argentina, Javier Milei, considerou nesta quinta-feira (16) "válido e lícito" que os jogadores da seleção exibissem a faixa "As Malvinas são argentinas" após vencerem a Inglaterra e se classificarem para a final da Copa do Mundo, embora tenha lembrado que "uma partida de futebol é uma partida de futebol".

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Os jogadores argentinos estenderam a faixa sobre o gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, após derrotar os ingleses por 2 a 1. O gesto provocou um protesto do governo britânico, que pediu à Fifa que investigasse uma possível infração às regras que proíbem mensagens políticas em campo.

"É um sentimento que está dentro de todos os argentinos e é perfeitamente válido e lícito que eles queiram se expressar e o façam", defendeu Milei em entrevista à rádio El Observador.

Pediu, no entanto, que o gesto não fosse interpretado como parte da disputa diplomática entre a Argentina e o Reino Unido pelo arquipélago do Atlântico Sul.

"Uma partida de futebol é uma partida de futebol", disse Milei, e lembrou que o mesmo havia sido dito, antes do jogo, tanto pelo técnico Lionel Scaloni como por veteranos da guerra travada em 1982 pela soberania das ilhas, na qual 649 argentinos e 255 britânicos morreram.

"As Malvinas são argentinas, vamos recuperá-las e faremos isso no plano diplomático", prosseguiu.

Na quarta-feira, após a vitória com importante valor simbólico para os argentinos, o presidente havia pedido que o futebol não fosse misturado com a disputa territorial e rejeitou "gestos de patriotismo baratos".

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, criticou nesta quinta-feira a ação dos jogadores: "A Copa do Mundo pode não ser nossa, mas as ilhas definitivamente são".

A seleção argentina disputará no domingo (19), contra a Espanha, a final da Copa do Mundo.

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lm/cl/rm/yr

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