Artista dissidente cubano segue em 'privação ilegal de liberdade' após cumprir pena

O artista dissidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara permanece em situação de "privação ilegal de liberdade" uma semana após cumprir sua pena de cinco anos de prisão, alertaram ONGs de direitos humanos nesta quinta-feira (16).

Otero Alcántara, de 38 anos, foi transferido em 7 de julho, dois dias antes de cumprir sua pena, da prisão para um centro de detenção do Estado cubano. De lá, ele falou com a ativista Anamely Ramos por telefone e disse que estava "bem", segundo Ramos, professora de arte exilada nos Estados Unidos e amiga de Alcántara.

Desde essa breve conversa, há uma semana, não houve mais informações oficiais sobre Otero Alcántara, uma das figuras mais proeminentes do movimento dissidente cubano, após liderar um protesto em 2020 do Movimento San Isidro, um coletivo de artistas e intelectuais cubanos que reivindicam maior liberdade de expressão.

"De acordo com a lei cubana, há uma privação ilegal de liberdade e o crime de desaparecimento forçado também está sendo cometido, porque são agentes do Estado que o detêm", disse à AFP a advogada Laritza Diversent, que dirige a ONG Cubalex, com sede em Miami.

Por sua vez, a Justicia 11J, também sediada no exterior, enfatizou que o caso de Otero Alcántara "demonstra graves violações dos direitos das pessoas privadas de liberdade e daquelas que cumprem pena".

Ambas as organizações alertaram o Comitê das Nações Unidas contra o Desaparecimento Forçado para uma ação urgente em favor do artista, que estabeleceu um prazo até 25 de julho para que o governo comunista informe sobre seu paradeiro.

Segundo a Cubalex, tudo indica que as autoridades cubanas tentam manter Otero Alcántara isolado enquanto se providencia um pedido de exílio nos Estados Unidos.

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