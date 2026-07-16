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Huthis iemenitas ameaçam atacar instalações petrolíferas sauditas

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/07/2026 12:40

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Os rebeldes huthis do Iêmen advertiram, nesta quinta-feira (16), que vão atacar as instalações petrolíferas da Arábia Saudita e outras infraestruturas se o conflito entre as duas partes se agravar, dias depois de o aeroporto da capital, Saná, ser bombardeado.

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"Todas as instalações petrolíferas sauditas e as infraestruturas críticas são alvos para nossos mísseis e drones se o país se envolver em uma agressão em larga escala contra o nosso território e optar pela escalada", declarou o líder do grupo, Abdul Malik al Huti, em um discurso televisionado.

O líder rebelde também ameaçou atacar o aeroporto de Riade em resposta a novos bombardeios no aeroporto de Saná.

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bur-csp/jfx/pc/an/mvv/aa

Tópicos relacionados:

arabia-saudita conflito huthis iemen ira

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