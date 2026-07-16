EUA restringe permanência de jornalistas e estudantes

O presidente americano, Donald Trump, decidiu restringir o tempo de permanência legal de jornalistas e estudantes nos Estados Unidos, mais um passo no endurecimento da política de imigração, segundo um documento administrativo divulgado nesta quinta-feira (16).

A medida, que pode entrar em vigor já em setembro, estipula que os vistos para estudantes estrangeiros não poderão exceder quatro anos.

A permanência de jornalistas estrangeiros será limitada a 240 dias, cerca de oito meses, embora sejam permitidas prorrogações por períodos iguais, exceto no caso de jornalistas chineses, que terão permissão para permanecer por apenas 90 dias.

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