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Filme de Danny Boyle sobre Rupert Murdoch abrirá Festival de Veneza

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Repórter
16/07/2026 12:28

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Um filme sobre o magnata da mídia Rupert Murdoch, dirigido pelo britânico Danny Boyle, de "Trainspotting", vai abrir o Festival de Veneza em setembro, anunciou a organização nesta quinta-feira (16). 

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"Ink" conta como Murdoch comprou, em 1969, o tabloide britânico The Sun e o transformou no jornal mais vendido do país combinando esporte, sexo e política de direita. 

O bilionário australiano é interpretado por Guy Pearce ("Amnésia"), e o novo diretor do jornal, Larry Lamb, fica a cargo de Jack O'Connell ("Pecadores"). 

A história se passa em 1969, "o ano em que pisamos na Lua pela primeira vez, e o ano em que Rupert Murdoch e Larry Lamb lançaram um jornal que iria mudar o mundo muito mais", afirmou Boyle em um comunicado conjunto com o Festival de Veneza. 

O filme, baseado em uma peça de teatro de mesmo nome do roteirista James Graham, será exibido na noite de abertura do evento, que será realizado de 2 a 12 de setembro. 

Boyle, que ganhou fama com "Trainspotting" (1996), conquistou o Oscar de Melhor Diretor e Melhor Filme por "Quem Quer Ser um Milionário?" (2008). 

Um de seus filmes já abordou outra figura histórica do mundo empresarial, "Steve Jobs" (2015), sobre o fundador da Apple. 

A programação completa da mostra, um dos três grandes festivais europeus ao lado de Cannes e Berlim, deverá ser anunciada provavelmente na próxima semana. 

Por enquanto, já foi divulgado que dois grandes nomes de Hollywood, George Clooney e Ellen Burstyn ("Alice Não Mora Mais Aqui", "O Exorcista"), receberão um Leão de Ouro Honorário por sua carreira.

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adp/es/an/jc/aa

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