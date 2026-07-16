Ucrânia recebe mais 501 corpos de supostos soldados mortos da Rússia

A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira (16) ter recebido da Rússia os corpos de 501 supostos soldados mortos no conflito, elevando para mais de 4 mil o número de restos mortais entregues por Moscou a Kiev desde o início do ano.

"Como resultado dos esforços de repatriação, 501 corpos foram devolvidos à Ucrânia. Segundo a parte russa, eles poderiam corresponder a militares ucranianos", informou o Centro Ucraniano para os Prisioneiros de Guerra, que só reconhece oficialmente os restos mortais como pertencentes a soldados após um longo processo de identificação.

Kiev não informou ter entregue corpos à Rússia nesta troca.

As trocas de restos mortais de soldados ocorrem regularmente. Desde o início do ano, a Rússia entregou mais de 4 mil corpos em seis operações de intercâmbio, enquanto a Ucrânia transferiu pouco mais de uma centena.

Em 2025, Kiev recebeu mais de 14 mil supostos corpos de soldados mortos, enquanto Moscou recuperou menos de 400.

A troca de corpos de militares mortos e de prisioneiros de guerra constitui o único resultado concreto das negociações entre Moscou e Kiev, mais de quatro anos após o início da invasão russa.

Os esforços para alcançar um acordo de paz ou um cessar-fogo permanecem estagnados desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro.

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