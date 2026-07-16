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Zelensky pede 'unidade' no comando militar após saída do ministro da Defesa

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Repórter
16/07/2026 09:52

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O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu nesta quinta-feira (16) "unidade" no comando militar em meio a críticas por ter destituído o popular ministro da Defesa, que estava em conflito com o comandante-em-chefe do Exército. 

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"Francamente, um presidente em tempos de guerra não deveria ter que escolher em uma situação dessas", disse Zelensky sobre o conflito entre o ministro da Defesa destituído, Mykhailo Fedorov, e o comandante do Exército, Oleksandr Syrsky. 

"Eu gostaria muito que houvesse unidade", acrescentou.

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mz-oc/jc/tw/erl/avl/jc

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