Zelensky pede 'unidade' no comando militar após saída do ministro da Defesa

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu nesta quinta-feira (16) "unidade" no comando militar em meio a críticas por ter destituído o popular ministro da Defesa, que estava em conflito com o comandante-em-chefe do Exército.

"Francamente, um presidente em tempos de guerra não deveria ter que escolher em uma situação dessas", disse Zelensky sobre o conflito entre o ministro da Defesa destituído, Mykhailo Fedorov, e o comandante do Exército, Oleksandr Syrsky.

"Eu gostaria muito que houvesse unidade", acrescentou.

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