Senado aprova megarreforma econômica de Kast no Chile
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O Senado do Chile aprovou na madrugada desta quinta-feira (16) a megarreforma legislativa com a qual o governo de extrema direita de José Antonio Kast espera impulsionar a economia, e que a oposição de esquerda critica por considerar que favorece apenas os setores mais ricos.
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Ao plano falta apenas uma validação na Câmara dos Deputados, onde os grupos de direita são maioria.
"O Chile precisa crescer, e este projeto torna isso possível", celebrou o ministro da Fazenda Jorge Quiroz após a aprovação, por volta das 03h00, horário local.
O projeto inclui vários benefícios tributários, como uma redução gradual do imposto de renda das empresas, de 27% para 23%, próximo da média dos países desenvolvidos.
"Cada ponto que se reduz significa 420 milhões de dólares (2,13 bilhões de reais) a menos na arrecadação do Estado", protestou a senadora opositora Beatriz Sánchez durante o debate.
Também está previsto um congelamento das condições tributárias por 20 anos para investimentos que superem 350 milhões de dólares (1,77 bilhão de reais).
Quase 56% do país discorda da redução de impostos, segundo a empresa Cadem.
A popularidade de Kast também vem caindo, enquanto seu governo reduziu as expectativas de crescimento anual de 4% para 3,5% até 2030, quando terminará seu mandato de quatro anos.
"Não vale muito a pena. Embora possa haver mais investimento, ainda assim é importante que o Estado tenha recursos para saúde, educação e outros benefícios", disse à AFP Ariela Jofré, auxiliar de cozinha de 21 anos em Santiago.
Outra proposta que o governo defende, apesar das críticas da esquerda, é o reembolso dos investimentos para as empresas cujos licenciamentos ambientais forem revogados pela Justiça.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu que o projeto pode estimular o crescimento, mas também pressionar as contas fiscais.
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