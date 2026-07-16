Parlamento da Ucrânia aprova Sergiy Koretsky como novo primeiro-ministro

O Parlamento da Ucrânia aprovou nesta quinta-feira (16) a nomeação do CEO da empresa de energia Naftogaz, Sergiy Koretsky, como novo primeiro-ministro do país, após a reforma ministerial anunciada pelo presidente Volodimir Zelensky.

O chefe de Estado não explicou os motivos da mudança de equipe, mas a decisão gerou protestos nesta quinta-feira pela saída do popular ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, em meio à guerra com a Rússia.

Com 289 votos a favor, de um total de 318, o Parlamento "votou a nomeação de Serguiy Koretsky como primeiro-ministro", anunciou a instituição nas redes sociais.

"Superamos o inverno mais difícil e garantimos um fornecimento ininterrupto de gás aos ucranianos, apesar das graves perdas em nossa própria produção. Demonstramos que a gestão pública pode e deve ser eficaz", afirmou Koretsky nesta quinta-feira no Parlamento, antes da votação.

A eficácia "depende, antes de tudo, das pessoas, da responsabilidade, do profissionalismo e de normas justas. São justamente estes princípios que quero trazer", acrescentou.

Na véspera de sua nomeação, o presidente Zelensky qualificou o empresário como "a pessoa mais preparada" para liderar o governo, em particular para preparar o país para o próximo inverno.

Koretsky, 48 anos, comandou a principal empresa pública de gás do país durante uma intensa campanha de bombardeios russos contra a infraestrutura energética ucraniana.

Sua nomeação como chefe de Governo provocou surpresa em Kiev, já que até então ele não tinha nenhuma experiência política relevante.

A ex-primeira-ministra Yulia Svyrydenko apresentou oficialmente sua renúncia na terça-feira, com o aval do Parlamento, após ter sido destituída pelo presidente ucraniano, que anunciou no domingo a intenção de remodelar o governo.

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