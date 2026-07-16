Ataque russo mata duas pessos na capital da Ucrânia

Bombardeios russos contra a capital ucraniana mataram duas pessoas e deixaram pelo menos cinco feridos, incluindo uma criança, informaram nesta quinta-feira os serviços locais de emergência, após uma série de explosões que estremeceram Kiev.

"Duas pessoas morreram em Kiev como resultado de um ataque inimigo", publicou na plataforma de mensagens Telegram o prefeito da capital da Ucrânia, Vitali Klitschko.

O ataque aconteceu poucas horas após a visita a Kiev da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que viajou à cidade para reforçar a parceria na área de defesa entre a União Europeia e a Ucrânia.

Ao mesmo tempo, Kharkiv, a principal cidade do nordeste da Ucrânia, foi atacada por drones de combate, segundo o prefeito.

Kiev é alvo frequente de ataques russos com mísseis balísticos desde o mês passado. As armas são rápidas e difíceis de interceptar.

A capital ucraniana sofre com a escassez de mísseis PAC-3 para seus sistemas Patriot americanos, essenciais para interceptar projéteis balísticos.

O presidente Donald Trump anunciou na semana passada que tinha a intenção de autorizar a Ucrânia a produzir projéteis para os sistemas de defesa Patriot. Seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou na quarta-feira que a produção poderia começar antes do final do ano.

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