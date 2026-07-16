Ataque russo mata duas pessos na capital da Ucrânia
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Bombardeios russos contra a capital ucraniana mataram duas pessoas e deixaram pelo menos cinco feridos, incluindo uma criança, informaram nesta quinta-feira os serviços locais de emergência, após uma série de explosões que estremeceram Kiev.
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"Duas pessoas morreram em Kiev como resultado de um ataque inimigo", publicou na plataforma de mensagens Telegram o prefeito da capital da Ucrânia, Vitali Klitschko.
O ataque aconteceu poucas horas após a visita a Kiev da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que viajou à cidade para reforçar a parceria na área de defesa entre a União Europeia e a Ucrânia.
Ao mesmo tempo, Kharkiv, a principal cidade do nordeste da Ucrânia, foi atacada por drones de combate, segundo o prefeito.
Kiev é alvo frequente de ataques russos com mísseis balísticos desde o mês passado. As armas são rápidas e difíceis de interceptar.
A capital ucraniana sofre com a escassez de mísseis PAC-3 para seus sistemas Patriot americanos, essenciais para interceptar projéteis balísticos.
O presidente Donald Trump anunciou na semana passada que tinha a intenção de autorizar a Ucrânia a produzir projéteis para os sistemas de defesa Patriot. Seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou na quarta-feira que a produção poderia começar antes do final do ano.
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