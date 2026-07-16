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Incêndio em orfanato na Argélia deixa 11 mortos

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Repórter
16/07/2026 06:10

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Pelo menos 11 pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um incêndio ainda em curso em um orfanato na periferia de Argel, informou nesta quinta-feira (16) o serviço argelino de Proteção Civil, sem revelar as idades das vítimas.

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"Os serviços de Proteção Civil seguem com as operações de extinção do incêndio declarado na Fundação de Infância Assistida, no município de Mohammadia", informou o órgão em um comunicado.

"O balanço provisório de perdas humanas é de 11 óbitos", acrescenta a nota.

O primeiro-ministro argelino Sifi Ghrieb visitou os feridos em dois hospitais de Argel, segundo a televisão pública.

O país enfrenta há vários dias uma onda de calor excepcional. Quase mil incêndios foram registrados em uma semana.

As causas do incêndio no orfanato ainda não foram determinadas.

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bur/iba/apz/avl/hgs/fp

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