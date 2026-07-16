Incêndio em orfanato na Argélia deixa 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um incêndio ainda em curso em um orfanato na periferia de Argel, informou nesta quinta-feira (16) o serviço argelino de Proteção Civil, sem revelar as idades das vítimas.

"Os serviços de Proteção Civil seguem com as operações de extinção do incêndio declarado na Fundação de Infância Assistida, no município de Mohammadia", informou o órgão em um comunicado.

"O balanço provisório de perdas humanas é de 11 óbitos", acrescenta a nota.

O primeiro-ministro argelino Sifi Ghrieb visitou os feridos em dois hospitais de Argel, segundo a televisão pública.

O país enfrenta há vários dias uma onda de calor excepcional. Quase mil incêndios foram registrados em uma semana.

As causas do incêndio no orfanato ainda não foram determinadas.

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