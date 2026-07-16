Exército iraniano anuncia ataques a instalações militares dos EUA na Jordânia
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As forças armadas do Irã afirmaram, nesta quinta-feira (16), que atacaram com drones várias instalações militares dos Estados Unidos na Jordânia, segundo a imprensa estatal, depois que Washington realizou durante a noite outra onda de bombardeios em território iraniano.
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"O Exército da República Islâmica do Irã anunciou que, (...) em resposta à agressão inimiga, atacou os sistemas de comunicação e as instalações de armazenamento de combustível do Exército dos Estados Unidos na Jordânia utilizando drones suicidas", informou a televisão estatal Irib.
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