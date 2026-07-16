Exército iraniano anuncia ataques a instalações militares dos EUA na Jordânia

As forças armadas do Irã afirmaram, nesta quinta-feira (16), que atacaram com drones várias instalações militares dos Estados Unidos na Jordânia, segundo a imprensa estatal, depois que Washington realizou durante a noite outra onda de bombardeios em território iraniano.

"O Exército da República Islâmica do Irã anunciou que, (...) em resposta à agressão inimiga, atacou os sistemas de comunicação e as instalações de armazenamento de combustível do Exército dos Estados Unidos na Jordânia utilizando drones suicidas", informou a televisão estatal Irib.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-abs/tc/arm/mr/ic