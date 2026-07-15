EUA aprova venda de armas de quase US$ 2 bilhões à Arábia Saudita

O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira (15) que aprovou uma venda de armas à Arábia Saudita no valor estimado de 1,96 bilhão de dólares (9,95 bilhões de reais), enquanto a guerra se intensifica no Oriente Médio.

“Essa venda proposta apoiará os objetivos de política externa e de segurança nacional dos Estados Unidos ao reforçar a segurança de um importante aliado extra-Otan, que é uma força de estabilidade política e progresso econômico na região do Golfo”, afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

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