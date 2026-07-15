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Teerã ativa defesas antiaéreas e explosões atingem norte e oeste do Irã

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AFP
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Repórter
15/07/2026 23:16

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Os sistemas de defesa aérea foram ativados na manhã desta quinta-feira (16) na capital do Irã, enquanto explosões eram ouvidas no norte e no oeste do país, informou a mídia estatal. 

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“Até o momento, as autoridades oficiais não informaram sobre vítimas em Teerã”, afirmou a agência oficial de notícias Irna. As explosões sacudiram algumas áreas das províncias de Lorestã, no oeste, e Semnã, no norte, relataram a Irna e a agência Mehr.

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bur-abs/tc/arm/jm/ic

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