Teerã ativa defesas antiaéreas e explosões atingem norte e oeste do Irã

Os sistemas de defesa aérea foram ativados na manhã desta quinta-feira (16) na capital do Irã, enquanto explosões eram ouvidas no norte e no oeste do país, informou a mídia estatal.

“Até o momento, as autoridades oficiais não informaram sobre vítimas em Teerã”, afirmou a agência oficial de notícias Irna. As explosões sacudiram algumas áreas das províncias de Lorestã, no oeste, e Semnã, no norte, relataram a Irna e a agência Mehr.

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