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'Continuem acreditando', pede Giuliano Simeone aos torcedores argentinos

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Repórter
15/07/2026 19:46

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O ponta-direita Giuliano Simeone comemorou a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026, garantida com uma dramática vitória de virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra, em Atlanta, nesta quarta-feira (15) e incentivou os torcedores da 'Albiceleste' a "continuarem acreditando" na equipe e "aproveitando" o momento. 

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Na final de domingo, a atual campeã lutará pelo tetracampeonato mundial contra a Espanha, país onde Simeone vive e joga pelo Atlético de Madrid, em uma partida na qual precisarão "dar tudo de si" para levantar o troféu mais uma vez. 

A vitória desta quarta-feira foi conquistada com uma virada que contou com duas assistências do astro Lionel Messi, para Enzo Fernández (85') e para a cabeçada de Lautaro Martínez nos acréscimos (90'+2). 

"Estou muito feliz com o esforço que a equipe mostrou ao longo da partida. Cheguei à seleção há pouco tempo e fico muito feliz em ver os jogadores mais experientes transmitindo a mensagem de sempre seguir em frente e sempre lutar", disse ele ao passar pela zona mista do estádio Mercedes-Benz. 

"Para nós, o grupo vem sempre em primeiro lugar. O grupo sempre transmite confiança, nos treinos, nos jogos e nas conversas da equipe, e isso é muito bom", observou.

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raa-dr/ma/aam/cb

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